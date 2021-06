Mögliche Szenarien : So kommt Deutschland ins Achtelfinale

So kommt Deutschland ins Achtelfinale

München Nach dem 4:2 gegen Portugal hat die deutsche Nationalmannschaft das Erreichen des Achtelfinales bei der EM-Endrunde selbst in der Hand. Sogar der Gruppensieg ist wieder drin.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat das Erreichen des Achtelfinales bei der EM-Endrunde selbst in der Hand. Ein Sieg gegen Ungarn zum Abschluss der Vorrunde am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) führt sicher in die Runde der letzten 16 - sogar der Gruppensieg ist drin, falls Frankreich (vier Punkte) gegen Portugal (drei) patzt.