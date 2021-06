Vom Abwehrchef zum Sorgenkind : Süle kämpft um seinen Platz im DFB-Team

Innsbruck Niklas Süle galt lange Zeit als Abwehrchef des DFB-Teams. Doch der Münchner hat im Verein und in der Nationalmannschaft seinen Stammplatz verloren. Joachim Löw erwartet nun deutliche Signale von ihm.

Nahm Süle diese Strafen noch mit Humor, so ist ihm zuletzt angesichts seiner Situation in der Fußball-Nationalmannschaft und bei Bayern München das Lachen vergangen. Bundestrainer Joachim Löw hatte den Hünen für die EM (11. Juni bis 11. Juli) ursprünglich mal fest als Abwehrchef eingeplant, inzwischen ist der 25-Jährige ein kleines Sorgenkind geworden.

Keine guten Aussichten also für Süle. Der Bayern-Profi komme "sicher aus keiner leichten Situation", meinte Bierhoff, habe aber "unheimliche Qualität. Meine Hoffnung ist, dass er, wenn er in so einem Kreis arbeitet, wieder an seine Leistungen anknüpfen kann."