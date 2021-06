Olaf Thon abgelöst : Kai Havertz jüngster EM-Torschütze in DFB-Historie

Berlin Kai Havertz erzielt beim 4:2-Sieg des DFB-Teams gegen Portugal das zwischenzeitliche 3:1. Damit ist der Chelsea-Profi jüngster deutscher Torschütze bei einer Europameisterschaft - und der entthronte Olaf Thon nicht böse darüber.

„Es wurde mal Zeit, dass mein Rekord als jüngster EM-Torschütze Deutschlands gebrochen wird“, schrieb der frühere Nationalspieler am Sonntag in seiner Kolumne beim Online-Portal „web.de“. Chelsea-Profi Havertz hatte am Samstag in München beim 4:2-Sieg der deutschen Mannschaft gegen Titelverteidiger Portugal den Treffer zum 3:1 erzielt. Mit 22 Jahren und 8 Tagen war er dabei 36 Tage jünger als Thon bei seinem Tor bei der Heim-EM 1988 gegen Dänemark (2:0).