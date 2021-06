„Uns hat der liebe Gott geschickt“ : Skurriler Fan-Bus stört Ruhe im DFB-Camp

Herzogenaurach Ein schwarz-rot-gold geschmückter Fan-Bus aus dem Oberschwäbischen hat die Vorbereitung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auf das wichtige EM-Spiel gegen Portugal am Samstag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) ein wenig gestört.

"Uns hat der liebe Gott geschickt", brüllte einer der sieben Anhänger, die weiße DFB-Trikots, schwarz-rot-goldene Hawaii-Ketten und Strohhüte trugen, und: "Pandemie ist aus, Fußball ist an." Dazu spielten sie Rock-Klassiker wie "Jump", "We are the Champions" oder "Let me entertain you".