Joshua Kimmich: Von den Ungarn auf Tritt und Schritt bewacht, konnte er in der ersten Hälfte nur wenige Flanken schlagen und kaum Akzente setzen. Hätte gleichzeitig seinerseits die Ungarn eher am Kontern hindern müssen. Schlägt den Ball schön vor dem zwischenzeitlichen Ausgleich in den Strafraum und auch sonst in der zweiten Halbzeit bemüht, nach vorne was zu bewegen, nachdem er mehr ins Zentrum rücken durfte.

Note: 2