Kai Havertz

In der Anfangsphase erst vorne unauffällig, half aber dafür hinten aus, wenn nötig. In der 35. Minute stand er dann genau richtig, auch wenn Portugals Ruben Dias noch den Fuß am Ball hatte. Das 3:1 machte er dann selbst und veredelte so die starke Offensivaktion von Kimmich, Müller und Gosens. Der Champions-League-Sieger zeigte gegen Portugal seine ganze Klasse in der Spitze.

Note:1-