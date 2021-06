Joshua Kimmich

Spielte wie erwartet auf der rechten Seite. Sah nach einem Foul an Bayern-Kollege Lucas Hernandez schon früh die gelbe Karte (7.). Defensiv mehrfach stark, beim 0:1 dann aber aufgrund schlechter Abstimmung in der Defensive viel zu weit innen. Leistung in der Rückwärtsbewegung danach schwankend. Nach vorne hin gelang ihm wenig, rieb sich immer wieder an Hernandez auf und konnte nur wenig Akzente setzen.

Note: 3