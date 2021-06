Duell im Achtelfinale : Das müssen Sie über den deutschen Gegner England wissen

Englands Spieler um Harry Kane (l) jubeln. Foto: dpa/Laurence Griffiths

Düsseldorf Das Duell Deutschland gegen England im EM-Achtelfinale wird von Fans und Spielern mit Spannung erwartet. Wir klären die wichtigsten Fragen rund um die geschichtsträchtige Partie.

Wie ist die deutsche Bilanz gegen England?

Wenn man alle Duelle mit England betrachtet, ist Deutschlands Bilanz negativ: Es gab 13 Siege für die deutsche Mannschaft und 16 für die englische. Bei großen Turnieren sieht es anders aus, hier liegt Deutschland klar vorne. Außer dem WM-Finale 1966 mit dem legendären Wembley-Tor und einem Gruppenspiel bei der EM 2000 gewann Deutschland die anderen fünf Partien bei den WM- und EM-Turnieren.

Wie ist die deutsche Bilanz in Wembley?

Bei der WM 2010 holte die DFB-Elf ein deutliches 4:1 im Achtelfinale. Die Bilanz im Wembley-Stadion ist ebenfalls positiv. Seit 1975 verlor Deutschland nicht mehr in Wembley. Besonders in Erinnerung blieb das Halbfinale der EM 1996, als Deutschland im Elfmeterschießen gewann. Der heutige englische Nationaltrainer Gareth Southgate verschoss den entscheidenden Elfmeter.

Was sind Englands Stärken?

Foto: dpa/Arne Dedert 48 Bilder Das sind die Stars im EM-Achtelfinale

Trotz der hochtalentierten Offensive war bislang die Abwehr das Prunkstück der Engländer bei dieser EM. Die Three Lions kassierten noch kein einziges Gegentor, das gelang bei diesem Turnier sonst nur Italien. Gegen Deutschland könnte eine Fünferkette zum Einsatz kommen. Das würde Platz für drei Innenverteidiger schaffen: John Stones von Manchester City, den wiedergenesenen Harry Maguire, Kapitän von Manchester United, und Tyrone Mings von Aston Villa.

Wo ist England verwundbar?

Die Offensive tat sich trotz großer Namen in der Gruppenphase schwer, Chancen herauszuspielen. Raheem Sterling erzielte die einzigen beiden Treffer. Harry Kane, Phil Foden oder Marcus Rashford konnten ihre Klasse bislang noch nicht unter Beweis stellen. Die Defensive wirkt zwar sehr stark, wurde aber auch noch nicht entscheidend getestet: Gruppengegner Schottland erzielte insgesamt nur einen Treffer, Kroatien ist nicht gut in Form und Tschechien steht zwar im Viertelfinale, hat aber nicht die individuelle Klasse von Deutschlands Offensivspielern.

Wird Kane endlich treffen?

Wenn es nach ihm geht, ja. „Diesmal wollte ich sicherstellen, dass ich zur richtigen Zeit am Höhepunkt bin“, sagte er vor dem Achtelfinale. „Bei der WM in Russland habe ich direkt zu Beginn viele Tore gemacht, war in den wichtigen Spielen danach, im Viertel- und Halbfinale, aber vielleicht nicht in Top-Form.“ Bei der WM 2018 wurde Kane mit sechs Treffern Torschützenkönig, hatte aber fünf davon in der Gruppenphase erzielt.

Wird Sancho spielen?

Bundesligaspieler Jadon Sancho hat bei Borussia Dortmund eine sehr gute Saison gespielt. Southgate ließ ihn trotzdem bisher kaum bei der EM zeigen, wozu er fähig ist. Bei den Gruppenspielen der Engländern wurde der 21-Jährige nur einmal für etwa sechs Minuten eingewechselt. Selbst wenn Sancho erneut nicht in der Startaufstellung steht, muss die deutsche Mannschaft aufpassen. Auch als Joker würde er sicherlich für viel Tempo und Torgefahr sorgen.

Was sind die Erwartungen an das Team in der Heimat?

Schon im Hinblick auf den hochkarätig besetzten Kader erwarten die englischen Fans ein erfolgreiches Turnier ihrer Mannschaft. Bei der WM 2018 erreichte Southgate mit seinem Team am Ende Platz vier – für die wenig erfolgsverwöhnten Three Lions ein beachtliches Ergebnis. Ein Sieg gegen Deutschland ist für die Engländer schon aus historischer Sicht quasi Pflicht: „Diese Mannschaft kann mit diesem Spiel Geschichte schreiben und den Menschen für die Zukunft Erinnerungen an Duelle zwischen Deutschland und England mitgeben, die anders sind als die, mit denen sie in den letzten Tagen überflutet worden sind“, zitierte die dpa Coach Southgate.

Welche Rolle spielen die englischen Fans in Wembley?

Die Leidenschaft und Lautstärke der englischen Fans ist legendär. Bei jedem Spiel treiben sie die Mannschaft mit ohrenbetäubenden Fangesängen an. Das wird beim Achtelfinale nicht anders sein, vor allem, weil nach aktuellem Stand 45.000 Zuschauer im Wembley-Stadion erlaubt sind. Eine beeindruckende Klangkulisse ist also garantiert.

(cma/cwe/dpa)