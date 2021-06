Vor Achtelfinale am Abend : Deutschland und England im Teamvergleich

Vor Achtelfinale am Abend

London Wer am Ende das EM-Achtelfinale zwischen Deutschland und England für sich entscheiden wird, ist schwer vorauszusagen. Der direkte Vergleich beider Mannschaften zeigt jedoch: Die DFB-Elf ist theoretisch im Vorteil.

Wer hat die bessere Mannschaft, wer den besseren Trainer? Vor dem Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft am Dienstag (18.00 Uhr/ARD und Magenta TV) in London lohnt sich ein genauer Vergleich zwischen den Teams von Deutschland und England. Bundestrainer Joachim Löw kann selbstbewusst in den Klassiker gehen.