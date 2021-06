Noch fünf Kandidaten möglich : Auf diese Teams könnte Deutschland im Achtelfinale treffen

Düsseldorf Im Spiel gegen die Ungarn kann die DFB-Elf aus eigener Kraft das Achtelfinale erreichen. Auf wen sie dort trifft, hängt nicht nur von der eigenen Leistung ab.

Mit einem Sieg gegen die Ungarn kann die DFB-Elf heute Abend den Achtelfinal-Einzug perfekt machen. Die möglichen Gegner in der nächsten Runde sind bei dieser EM schwerer zu berechnen als früher.

Neben den Gruppenersten- und zweiten kommen auch vier Gruppendritte in die nächste Runde. Grund ist die Aufstockung des Teilnehmerfeldes auf 24 Nationen.

Gegen wen Deutschland spielt hängt davon ab, welchen Platz die Mannschaft in der Gruppe F erreicht. Gewinnt das Team von Jogi Löw die Gruppe, trifft es auf die Schweiz (Dritter der Gruppe A.) Als Gruppenzweiter geht es gegen England, das die Gruppe D gewonnen hat. Wenn Deutschland als drittplatzierte Mannschaft weiterkommt, kommen noch zwei Gegner in Frage: Belgien (Erster Gruppe B) oder die Niederlande (Erster Gruppe C). Selbst ein Duell gegen die Ukraine ist noch möglich.