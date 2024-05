EM-Euphorie in Jena 15.000 Fans bejubeln DFB-Team beim öffentlichen Training

Bei der öffentlichen Einheit waren am Montag in Jena zunächst 17 Feldspieler und zwei Torhüter dabei. Die angeschlagenen Leroy Sané, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic und David Raum absolvierten aber nur das Aufwärmprogramm. Seinen kompletten Kader wird Nagelsmann erst in der kommenden Woche zusammen haben, wenn die Spieler von Bayer Leverkusen, Real Madrid und Borussia Dortmund nach ihren Finalspielen hinzukommen. Torwart Manuel Neuer fehlt noch wegen eines Magen-Darm-Infekts.