Vertrag bis 2020 : DFB will U21-Trainer Kuntz unbedingt halten

DFB will U21-Trainer Kuntz unbedingt halten

Udine U21-Trainer Stefan Kuntz ist ein umworbener Mann. DFB-Direktor Oliver Bierhoff möchte ihn langfristig beim Verband sehen.

DFB-Direktor Oliver Bierhoff will einen Abschied von Erfolgstrainer Stefan Kuntz mit aller Macht verhindern. "Wir wollen Stefan nicht abgeben. Ich hoffe, dass er die Stärken des DFB sieht. Wir werden ihm immer wieder interessante Angebote schaffen, auch außerhalb der Mannschaft", sagte Bierhoff am Sonntag in Udine. Kuntz hatte mit der deutschen U21 vor zwei Jahren den EM-Titel geholt und steht auch bei der laufenden EM im Halbfinale.