„Nicht hinnehmbar“ : DFB verurteilt Greenpeace-Aktion mit zwei Verletzten vor EM-Start

München Ein Motorschirm-Flieger mit Greenpeace-Banner landet kurz vor dem Anpfiff mitten im Münchner Stadion. Vorher gerät er ins Trudeln und verletzt zwei Zuschauer. Der Vorfall soll nun untersucht werden, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kündigt Konsequenzen an.

Hier noch einmal die Szene von kurz vor dem Anpfiff: Ein Greepeace-Aktivist landet per Fallschirm im Stadion. Er hat mit seinem Schirm die Kabel der Spydercam über dem Spielfeld berührt. Es scheint aber noch einmal gut gegangen zu sein. #EURO2020 #FRAGER pic.twitter.com/re2ra2wMLI

„Der Vorgang wird jetzt auch geprüft, bei der Polizei, bei den Behörden hier in München und der Uefa. Aber selbstverständlich verurteilen wir auch das, was da passiert ist. Das hätte wahrscheinlich auch noch weitaus schlimmer ausgehen können“, fügte Grittner zum Vorfall im Münchner Stadion an.