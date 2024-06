Deutschland noch nicht im EM-Fieber Das DFB-Team und die Politik – Von wegen Sommermärchen

Und diesmal? Auch Rettig hofft, „dass ein Wir-Gefühl entsteht in diesen düsteren Zeiten“. In denen besagte WDR-Umfrage den alltäglichen Rassismus abbildet, der auch vor dem DFB-Team nicht Halt macht. In denen Nagelsmann hofft, der Test gegen die Ukraine und die EURO mögen dem kriegsgeschundenen Gegner „Ablenkung“ bringen. In denen Politiker wie Kanzler Olaf Scholz am Montag beim Stadion-Besuch in Nürnberg oder zuvor Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im DFB-Trainingslager in Blankenhain die Nähe zum Fußball suchen wie einst Angela Merkel und Köhler.