„DFB-Aufenthaltsquarantäne“ beendet : „Radio“ Müller sendet wieder

Seefeld Wortführer, Antreiber, Spaßvogel: "Radio" Thomas Müller ist bei der Nationalmannschaft wieder auf Sendung. Seine Ausbootung von 2018 ist „Schnee von Gestern“, bei der EM will Müller „der Katalysator“ sein.

Doch jetzt ist "Radio" Müller auch bei Joachim Löw wieder voll auf Sendung. Wenn seine Kommandos über den Trainingsplatz am Fuß der Toni-Seelos-Schanze im EM-Trainingslager in Seefeld schallen, dann sprintet auch ein Serge Gnabry schon mal aufgeschreckt los. "Ich will der Katalysator sein, der den Turbo der Mannschaft zünden kann", sagte der 31-Jährige selbstbewusst.

Für Müller zählt nur noch die EM. "Ich will das einbringen, was mich besonders in den letzten anderthalb Jahren stark gemacht hat", formulierte er sein persönliches Ziel. Beim FC Bayern glänzte Müller als wortgewaltiger Leader, Torschütze und Vorbereiter. In der abgelaufenen Bundesligasaison verbuchte er in 32 Spielen elf Treffer und 21 Vorlagen. Auch im DFB-Team will er "vorangehen". Er sei "sehr motiviert".