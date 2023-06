Völlers Euphorie-Beschwerde Deutschland und die Nationalelf – Liebe lässt sich nicht verordnen

Nun steht das Team wie ein sitzengelassener Verlobter da, der eine Erklärung dafür will, warum er denn bitteschön nicht mehr geliebt wird. Die Antwort ist vielleicht so vielfältig, dass sie nicht mal allein in der Verantwortung der Verantwortlichen liegt. Allenthalben hat der Vereinsfußball die Nationalmannschaften in ihrer Bedeutung erst überholt und nun allmählich abgelöst. Euphorie und Verbundenheit sind nur noch Verabredungen auf Zeit, wie bei den DFB-Frauen im Sommer 2022. Es liegt nicht nur an der Mannschaft – es liegt auch an den Fans. Das DFB-Team beschleunigt das Auseinanderleben bloß bei jeder Gelegenheit mit Dümmlichkeiten aller Geschmacksrichtungen. Das Beklemmende ist, dass die Flitterwochen im kommenden Sommer bereits gebucht sind. Um die gemeinsam durchzustehen, ist die dumpfe Erinnerung an schöne Zeiten eine ziemlich dünne Grundlage. Auch Völler wird in diesem Jahr einsehen müssen, dass sich Liebe nicht verordnen lässt.