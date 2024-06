Vor EM-Generalprobe Nagelsmann hat letzte Kaderentscheidung getroffen

„Die Kaderentscheidung an sich ist getroffen“, verkündet Nagelsmann in Mönchengladbach. „Aber ich will es a) nicht jetzt verkünden, weil ich es b) jetzt auch nicht dem Spieler sagen will. Wenn denn dann morgen in dem Spiel noch etwas passiert, stünden wir dann da. Aber die Entscheidung ist gefallen, nach dem Spiel werden wir sie final verkünden.“