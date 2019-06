DFB-Frauen scheiden bei WM aus : „Der Traum ist geplatzt“

Rennes Die deutschen Fußballerinnen sind bei der WM in Frankreich gegen Schweden ausgeschieden. Die Enttäuschung darüber ist besonders bei Dzsenifer Marozsan groß.

Keine deutsche Fußballerin hatte sich so viel vorgenommen für die WM in Frankreich wie Dzsenifer Marozsan. Die 27-Jährige war als Heldin auserkoren. Doch für die Spielmacherin vom Champions-League-Sieger Olympique Lyon war das Turnier in der Wahlheimat ein einziges Desaster: Verletzt, 1:2 gegen Schweden im Viertelfinale, WM-Aus, Olympia verpasst. „Was meine Rolle betrifft - die steht erstmal hinten an. Es ist für die komplette Mannschaft enttäuschend. Jetzt ist der Traum geplatzt“, sagte Marozsan.