„Einer von 20 Millionen“ Teamkollegen fiebern Neuers Comeback in der Nationalelf entgegen

Wobei: So klar schien das lange nicht – im Gegenteil. Dass Neuer im vorletzten EM-Test am Montag (20.45 Uhr/ARD) gegen die Ukraine in Nürnberg sein erstes Länderspiel nach 550 Tagen bestreiten kann, grenzt an ein medizinisches Wunder. Ein Comeback wie es dem „einzigartigen“ Neuer nach seinem komplizierten Beinbruch gelang, sagte sein Münchner Klubtrainer Thomas Tuchel, schaffe „vielleicht einer von 20 Millionen Spielern“.