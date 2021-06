Joachim Löw (Bundestrainer): "Es war ein brutal intensives Spiel. Wir haben gefightet bis zum Schluss. Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, wir haben alles reingehauen. Was gefehlt hat, war ein bisschen die Durchschlagskraft im letzten Drittel. Da haben wir zu wenig gemacht. Kein Vorwurf an Mats beim Eigentor: Das war schwierig für ihn, da zu klären. Wir haben es über die Außen versucht, das mussten wir auch. Gosens und Kimmich haben unglaublich viel gemacht in der Offensive. Wir wussten, dass Frankreich extrem gut kontert, da konnten wir nicht immer alles unterbinden. Am Mittwoch müssen wir einige Dinge aufarbeiten: Jetzt haben wir verloren, alle sind enttäuscht, aber es ist ja nichts passiert. Wir können alles geradebiegen."