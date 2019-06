Manuel Neuer: "Ich bin sehr zufrieden, wir können stolz sein auf das, was wir in den beiden letzten Länderspielen gezeigt haben. Wichtig war das frühe Tor, und dann hat man gesehen, dass der Gegner nicht so stark war. Wir haben uns gesteigert, haben ein tolles Spiel gegen Holland gemacht, auch wenn wir am Ende Glück hatten, dass wir gewonnen haben. Wir wollen weiter viel arbeiten und lernen, um im Sommer 2020 eine gute Mannschaft auf den Platz zu bringen."