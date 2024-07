EM-Kolumne Berti Vogts DFB sollte Matthäus, Ballack und Co. besser einbinden

Und ich sage noch einmal: Fahrt nach Frankreich, Spanien und England in die Klubs und in ihre Akademien, schaut euch an, wie da gearbeitet wird, integriert Auslandshospitationen als ein Muss in die Trainerausbildung. Ich selbst war sechs Wochen bei Alex Ferguson bei Manchester United – ich habe da unglaublich viel gelernt, dazu kam, dass ich auch Top-Lehrmeister hatte in Deutschland: mit Hennes Weisweiler, Udo Lattek und Helmut Schön.