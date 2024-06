Nach Last-Minute-Remis gegen die Schweiz Für Deutschland beginnt die EM jetzt erst richtig – doch es ist noch Luft nach oben

„Erfolg ist kein Glück“ – so lautet das neue Mannschaftslied von Kontra K. Darin heißt es: „Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen. Das Leben zahlt alles mal zurück. Es kommt nur ganz drauf an, was du bist. Schatten oder Licht?“ Natürlich will die DFB-Elf möglichst bis zum Ende des Turniers in der Sonne stehen.