Bei Empfang in Düsseldorf DFB-Spitze intensiviert das Werben um Julian Nagelsmann

Die DFB-Spitze nutzte den Empfang in der NRW-Landeshauptstadt am Montag in jedem Fall, um das Werben für eine längere Zeit bei der Nationalmannschaft zu intensivieren: „Wir würden uns freuen, wenn wir das hinbekommen, aber wir wollen dem nicht vorgreifen“, sagte Völler. „Es ist natürlich eine schwierige Entscheidung auch für Julian Nagelsmann. Er ist ein junger, erfolgreicher Trainer mit vielen Anfragen. Er wird sich die Entscheidung nicht einfach machen, aber wir hoffen, dass es klappen wird. Er weiß, was er am DFB hat – und wir sind natürlich in Gesprächen, ganz klar.“