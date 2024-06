Erstes Länderspiel der Nationalelf Wie ein Düsseldorfer 1908 im Spiel gegen die Schweiz Geschichte schrieb

Baumgärtner wurde am 23. Dezember 1890 in Berlin geboren und spielte bereits im Alter von 15 Jahren mit seinem Verein BFC Germania 1988 in der ersten Klasse des deutschen Fußballs. Der Verein aus dem Berliner Stadtteil Tempelhof ist heute der älteste noch bestehende Fußballverein Deutschlands. Zu Beginn der Saison 1907/08 wechselte der Stürmer dann zum Düsseldorfer SV 04. Dort verbrachte er 17 Jahre seines Lebens und spielte die gesamte Zeit in der höchsten regionalen Spielklasse.