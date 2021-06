EM 2021 : Die Pannen bei Eröffnungsfeiern von Europameisterschaften

Foto: Christoph Goettert (goet)/Göttert, Christoph (goet) Infos Das sind die offiziellen EM-Songs seit 1996

Düsseldorf In Rom wird die Europameisterschaft eröffnet. Bei der Eröffnungsfeier spielt wieder ein Star-DJ eine zentrale Rolle. 2016 ging das schief: Der Auftritt von David Guetta sorgte für ordentlich Häme. Es war nicht die einzige Panne bei Eröffnungsfeiern von Europameisterschaften.

Eröffnungsfeiern sind immer etwas ganz Besonderes. Sie geben den Startschuss für das große Turnier, das folgt. Sie sollen die Kultur des Gastgeberlandes widerspiegeln, sind minutiös inszenierte Shows. Die Eröffnungsfeier zur EM im Jahr 2021 findet in Rom statt. Dabei sollen Bono und The Edge von U2 auftreten. Sie werden aber nur virtuell ins Stadion projiziert. Zusammen mit dem DJ Martin Garrix spielen sie den offiziellen Turniersong „We are the people“.

Der Niederländer Martin Garrix ist nach David Guetta der nächste DJ, der bei einer Eröffnungsfeier auflegt. Es bleibt zu hoffen, dass sein Auftritt weniger peinlich wird als der von Guetta bei der EM 2016.

Rückblende: Die Europameisterschaft 2016 steht in den Startlöchern, das Stadion de France ist voll. Tänzer und Tänzerinnen tanzen um eine Art geschlossenes Karussell herum. Die Musik wird immer elektronischer. Dann stoppt sie. Der Black-Eyed-Peas-Song „I got the feeling“ setzt ein. Das Karusell öffnet sich. Doch darin steht nicht Will I.AM., auch nicht Fergie. Sondern der DJ David Guetta, einer der erfolgreichsten Musikproduzenten der vergangenen Jahre.

Der Franzose spielt zuerst ein Medley von seinen Songs, dann folgt der EM-Song „This One’s for You“, gesungen von der Schwedin Zara Larsson. Die Zuschauer auf den Tribünen wippen mit, eher genervt als enthusiastisch. Waren sie doch zum Spiel gekommen, um Fußball zu schauen. Und nicht, um einen aufgedrehten David Guetta in einem Kinderkarussell zu sehen. Das Netz drehte frei, spottete über die Show, über den DJ. Das einzig gute an der EM-Eröffnungsfeier war, dass sie uns dieses YouTube-Video beschert hat.

Lesen Sie auch Von DJ Garrix und Bono : Das ist der offizielle EM-Song

Es gab dazu noch einen Fehler während der Feier. Eine Panne in der Panne. Kurz bevor der offizielle EM-Song losgeht, fährt ein Banner aus dem Karussell. Darauf soll der Eiffelturm abgebildet sein. Doch auf den ersten Blick sah dieser aus wie ein riesiges Phallussymbol. Auch hier hagelte es Gelächter und Kritik.

Bei der EM 2008 hingegen konnte eine Panne bei der Eröffnungsfeier noch abgewendet werden. Die Feier in Basel sollte von 800 Turnern begleitet werden. Doch die Organisatoren hatten in der Schweiz zu wenige Turner organsiert, nur 400 standen in den Startlöchern. Sie baten um Nachbarschaftshilfe und fragten beim Badischen Turnerbund (BTB) in Deutschland an. Mit Erfolg – die Feier konnte wie geplant ablaufen.