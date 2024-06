EM 2024 Das sind die Nationalhymnen aller 24 Teilnehmer

Bei der EM wird wieder gesungen, und beim Auftaktspiel zwischen Deutschland und Schottland gibt gleich eine Besonderheit: Da Schottland Teil von Großbritannien ist, ist „God save the King“ die offizielle Nationalhymne. Bei Spielen der Fußball- oder Rugby-Nationalmannschaft wird aber in der Regel eine der drei (!) inoffiziellen Hymnen gespielt, und üblicherweise „Flower of Scotland“ (Blüte Schottlands). Hier finden sie die Nationalhymnen der 24 EM-Teilnehmer mit Textauszug. (SID)