EM 2024 in deutschland Das ist Gruppe E bei der Europameisterschaft 2024

Qualifikation zur EM 2024

Ein langer und steiniger Weg war es, den die ukrainische Nationalmannschaft am Ende gehen musste. In ihrer Quali-Gruppe wurden sie hinter starken Italienern und Gruppensieger England nur dritter, sodass der weg zur Qualifikation in die Playoffs führte. Hier gewann die Ukraine am Ende knapp gegen Bosnien-Herzegowina und Island