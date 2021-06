Portugiese schreibt Geschichte : Cristiano Ronaldo bricht EM-Rekord

Budapest Cristiano Ronaldo ist EM-Rekordteilnehmer. Der Superstar ist der erste Spieler, der bei fünf Fußball-Europameisterschaften eingesetzt wurde.

Der Stürmerstar von Juventus Turin führte Titelverteidiger Portugal am Dienstagabend wie gewohnt als Kapitän in das erste Gruppenspiel gegen Ungarn in der Puskas Arena von Budapest. Der 36-Jährige absolvierte seine 22. EM-Partie und baute diesen Rekord weiter aus. Insgesamt steht der Angreifer nun bei 176 Länderspielen für Portugal.