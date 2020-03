Analyse : Warum nur eine EM-Verlegung hilft

Unter Druck: Uefa-Präsident Aleksander Ceferin. Foto: dpa/"robin Van Lonkhuijsen"

Düsseldorf Nationale Meisterschaften in Europa sind wegen der Ausbreitung des Coronavirus unterbrochen, Spiele werden verlegt, Terminpläne kommen ins Rutschen. Nun muss die Uefa handeln.

In Italien steht ein ganzes Land unter Quarantäne. Drei Spieltage der ersten Fußball-Liga sind bereits verschoben. Neue Termine gibt es noch nicht. Weil Daniele Rugani von Juventus Turin positiv auf das Coronavirus getestet wurde, zieht sich Inter Mailand, Juves Gegner vom Wochenende, von allen Wettbewerben zurück.

In der Schweiz ruht der Spielbetrieb bis April, Nachholtermine für die ausgefallenen Spiele: Fragezeichen. In England ist das Spiel zwischen Manchester City und dem FC Arsenal auf ein unbestimmtes Datum verlegt worden, weil im Arsenal-Team ein Verdacht auf Ansteckung mit dem Coronavirus besteht.

Die deutsche Bundesliga spielt vorerst unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Der südamerikanische Fußballverband bittet die Fifa, die WM-Qualifikationsspiele Ende März aufzuschieben, weil sie Quarantäne für die Europa angereisten Spieler befürchtet. Das EM-Qualifikationsspiel zwischen der Slowakei und Irland wird ein Geisterspiel ohne Fans, der Ticketverkauf für Bosnien-Herzegowina gegen Nordirland ist gestoppt.

Das sind nur einige Beispiele dafür, wie das Coronavirus den Fußball auf dem Kontinent ereilt hat. Die erste Folge: Der Terminplan in Europa gerät unter Druck. Schließlich sollen alle nationalen und internationalen Vereinswettbewerbe bis spätestens Ende Mai beendet sein. Denn dann beginnen die Trainingslager der Nationalmannschaften für die Europameisterschaft.

Vom 12. Juni bis 12. Juli will die Uefa den seit 60 Jahren ausgespielten Wettbewerb mit einer ganz neuen Austragungsvariante feiern. In zwölf Ländern von Italien bis Russland soll gespielt werden. Und noch beteuert Uefa-Präsident Aleksander Ceferin: „Die Euro 2020 startet am 12. Juni in Rom.“

Ausgerechnet in der Hauptstadt des europäischen Landes, das vom Coranavirus am stärksten erwischt worden ist und das sich in diesen Tagen fast vollständig abgeschottet hat, um die Krankheit an der Ausbreitung zu hindern.

Das ist schon heute schwer vorstellbar. Noch schwerer fällt der Gedanke, dass sich im Sommer Millionen Fußball-Touristen und Medienmenschen von Rom bis Dublin, von München bis Baku, von Bilbao bis London daranmachen, das Virus weiter über den Kontinent zu verteilen.

Längst werden deshalb in der Uefa drei Szenarien diskutiert: Eine Konzentration auf Länder, in denen das Virus sich noch nicht so ausgebreitet hat, Spiele ohne Zuschauer oder eine Verschiebung in den nächsten Sommer. Die letzte Variante ist die einzig sinnvolle. Sie würde den nationalen Verbänden erlauben, eine einheitliche Pause in ihren Wettbewerben zu beschließen, um Zeit zu gewinnen und die Wettbewerbe im Sommer zu beschließen – wenn sich die Einzelverbände nicht sogar dazu bereit finden, die Saison abzubrechen. Auch das ist ja denkbar und sogar vernünftig.

Gegen die Vernunft sprechen zunächst allein die wirtschaftlichen Kriterien. Niemand verdient, wenn nicht gespielt wird. Und die Sponsoren der EM haben Verträge für die Veranstaltung geschlossen, nicht, weil sie die Uefa so toll finden. Für die Vernunft spricht, dass es um mehr als Geschäft geht, um Gesundheit, um Solidarität, um Zusammenhalt. Um Werte, die die Verbände so gern propagieren.

Ein nachrangiges Problem der EM-Verschiebung in den Sommer 2021 ist der Terminplan des Weltverbands Fifa. Der sieht die auf 24 Teilnehmer aufgeblähte Klub-WM vor, das neue Lieblingskind des Fifa-Präsidenten Gianni Infantino, der so der europäischen Champions League Konkurrenz machen will. Diesen Konkurrenzkampf der herzlich miteinander verfeindeten Verbände muss die Uefa endgültig austragen, wenn sie die EM verlegt.