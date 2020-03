Coronakrise : Russland bietet sich als Gastgeber der Fußball-EM 2020 an

Frankfurt/Main In der Diskussion über eine Durchführung der EM 2020 hat Russland der Europäischen Fußball-Union (Uefa) seine Hilfe als potenzieller Gastgeber angeboten - und damit eine neue Perspektive ermöglicht.

Sorokin bekräftigte, dass die Austragung der Endrunde in Russland "von der Uefa evaluiert werden muss". Dass die Uefa, die am Dienstag bei einem Krisengipfel über das weitere Vorgehen berät, am bisherigen Termin (12. Juni bis 12. Juli) festhält, ist angesichts der Corona-Pandemie allerdings unrealistisch. Viel wahrscheinlicher als die lokale scheint die zeitliche Verschiebung in den Dezember dieses Jahres oder in den Sommer 2021.