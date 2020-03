Klub-WM soll verlegt werden : Fifa macht Weg frei EM im Sommer 2021 frei

Düsseldorf Der Fußball-Weltverband Fifa ist bereit, für die am Dienstag vom europäischen Verband Uefa beschlossene Verlegung der EM in den Sommer 2021 Platz im Kalender zu schaffen.

Fifa-Präsident Gianni Infantino erklärte in einer Stellungnahme, er werde am Mittwoch in einer Telefonkonferenz dem Council des Weltverbandes vorschlagen, "die Verschiebung der Uefa Euro 2020 auf den Juni/Juli 2021 zu akzeptieren."