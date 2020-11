Nach Corona-Fall : Uefa wertet von Norwegen abgesagtes Spiel mit 3:0 für den Gegner

Oslo Bittere Nachricht für BVB-Star Erling Haaland und sein Nationalteam: Die aus Corona-Gründen abgesagte Nations-League-Partie gegen Rumänien wird für Norwegen als Niederlage gewertet.

Angesichts des positiven Corona-Falls bei den Norwegern und der Absage durch den norwegischen Fußballverband habe das Spiel am vergangenen Sonntag nicht wie geplant in Bukarest stattfinden können, teilte die Europäische Fußball-Union UEFA am Mittwoch mit. Weil Norwegen dafür verantwortlich sei, dass die Begegnung nicht ausgetragen werden konnte, werde das Spiel als 0:3-Niederlage für das skandinavische Land gewertet.