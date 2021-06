Nach der Defi-Implantation : Was Kardiologen zu Eriksens Karriere-Ende in Italien sagen

Was Kardiologen zu Eriksens Karriere-Ende in Italien sagen

Kopenhagen Inter Mailand hat bereits Ersatz für den dänischen Fußballspieler besorgt. Der muss lernen, den Herzstillstand von Kopenhagen zu verarbeiten. In seiner Brust wacht jetzt sein eigener Defibrillator.

Es ist eine Entscheidung fürs Leben, doch zunächst eine Aufgabe für die Software. Wie muss der Kardiologe einen ICD, einen implantierbaren Defibrillator, programmieren, damit das Gerät zwischen einem sehr schnellen, doch gesunden Puls (etwa beim Sport) und einer lebensgefährlichen Herzrhythmusstörung unterscheidet? Im ungünstigen Fall „kommt es zu sehr schmerzhaften ,falschen‘ elektrischen Schockabgaben“, sagt Robert Larbig, Kardiologe an den Kliniken Maria Hilf in Mönchengladbach – und das wollen Ärzte vermeiden. Denn berechtigte und unvermeidliche Schockabgaben sind schon schmerzhaft und strapaziös genug.

Christian Eriksen, dänischer Fußballnationalspieler, wird sich weniger mit Programmier-Feinheiten als mit Grundsätzlichem beschäftigen. Beim EM-Spiel gegen Finnland machte er eine Nahtod-Erfahrung, durch einen externen Defibrillator fand er zurück ins Leben, jetzt wurde ihm ein kleines Kästchen, der ICD, implantiert. Doch bei Inter Mailand darf er nicht mehr spielen; Italiens Sportkardiologen erlauben das nicht; es sei zu heikel. Ist es das? Christian Meyer vom Evangelischen Krankenhaus in Düsseldorf sagt: „Tatsächlich bedeutet in Italien ein ICD bei den meisten Sportarten in der Regel das Ende einer Sportlerkarriere, wie mir italienische Kollegen bestätigt haben. Andere Länder lassen hier mehr Raum für die individuelle Planung.“