Bahn-Chaos vor EM-Spiel Tausende Österreicher stranden auf dem Weg nach Düsseldorf in Passau

Der erste Zug, der am Montag von Österreich nach Düsseldorf fahren sollte, kam gegen neun Uhr in Passau zum Stillstand. An Bord: zahlreiche Fußballfans, die zum Spiel ihrer Österreicher gegen Frankreich wollten. Und der ungeplante Stopp passte so gar nicht in die Reisepläne.