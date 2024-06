Debatte um Fußball-Nationalmannschaft Sie alle sind Deutschland

Es ist die Regel, dass sich Menschen mit solchen Ansichten selbst nicht als Rassisten wähnen. Doch genau das ist der klassische Fall von Alltagsrassismus, den es nicht nur, aber doch noch öfter im Weimarer Land zu hören gibt und den es immer gab. Die Doku spannt auf intensive und zugleich kurzweilige Weise einen Bogen von den Baseballschläger-Jahren der 90er über die Entstehung von Pegida und AfD bis hin zu heute – und einer Nationalmannschaft, die diverser nie gewesen ist. 14 Spieler mit Migrationsgeschichte sind im Laufe des vergangenen Jahres für die deutsche Elf nominiert worden, so die Doku, so viel wie nie zuvor. Nicht erwähnenswert, könnte man denken, hat doch jeder Vierte in Deutschland inzwischen eine Migrationsgeschichte. Doch was der erste schwarze Nationalspieler Gerald Asamoah Anfang der 90er an Widerwärtigkeit erleben musste, scheint auch 25 Jahre später noch nicht überwunden.