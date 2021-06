K.o. im Achtelfinale : Oranje nach EM-Aus „sehr enttäuscht“ – Tschechien wie im „Traum“

Elftal- Coach Frank de Boer (l.) fasst sich nach dem Achtelfinal-Aus gegen Tschechien an den Kopf. Foto: AFP/DARKO BANDIC

Budapest Die Niederlande scheitern bei der Fußball-EM schon im Achtelfinale. Die Zukunft von Nationaltrainer Frank de Boer ist offen. Tschechien sorgt für die dicke Überraschung. Geht da noch viel mehr?

Was nun, Frank de Boer? Nach dem Aus der Niederlande im Achtelfinale der Fußball-EM gegen Tschechien musste sich der Bondscoach Fragen nach seiner Zukunft stellen. De Boer blieb nach dem 0:2 (0:0) gegen den Außenseiter aber klare Aussagen schuldig. „Ich bin sehr enttäuscht. Jeder hatte eine andere Route im Kopf“, meinte der 51-Jährige nach der bitteren Niederlage in Budapest über den so abrupt beendeten Marsch zum ersehnten Titel.