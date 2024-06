Kurz vor dem Turnierstart am Freitag Die EM-Favoriten im Formcheck

Nicht wenige haben Portugal ganz oben auf der Titelrechnung. Sogar Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock. Und dann das: Eine Pleite im vorletzten Testspiel. Das 1:2 gab es allerdings gegen Kroatien. Ein Gegner von Wert, ohne Zweifel. Trainer Roberto Martínez probierte personell einiges aus, den erst am Freitag nach ein paar Tagen Urlaub angereisten Superstar Cristiano Ronaldo schonte er. Jetzt sei noch der richtige Zeitpunkt, um Fehler zu machen, schrieb das Sportblatt „A bola“ und riet von Alarmismus ab, zumal sich das Team nach einigen weiteren Wechseln in der zweiten Halbzeit steigerte und dem Ausgleich nahe war. Am Dienstag steht für Portugal noch ein finaler Test gegen Irland an, am Donnerstag landen Ronaldo & Co in Deutschland.