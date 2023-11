Länderspiel in Leverkusen Italien löst mit Nullnummer gegen Ukraine das EM-Ticket

In einem Spiel, in dem sich die im Fußball oft obligatorischen Kriegsmetaphern verbieten, ging es von der ersten Minute an intensiv zur Sache. Auch wenn beiden Teams selbst im Falle einer Niederlage der Umweg über die Play-offs geblieben wäre, war ihnen anzumerken, dass sie es an diesem nasskalten Montagabend in Leverkusen entscheiden wollten – und so ging es munter hin und her in dem so gut wie ausverkauften Stadion von Bayer 04.