Niederlande gegen England Fünf Hingucker vor dem EM-Halbfinale

Während die Kritik am Spielstil von Ronald Koeman in den Niederlanden langsam leiser wird, wächst der Druck auf Gareth Southgate – aber das ist er ja gewohnt. England will endlich mal wieder einen Titel bejubeln. Doch bisher quälen sich die Three Lions durch das Turnier, dafür stimmt diesmal der Spirit im Team. Dennoch: Nur der Titel wird Southgate, dessen Vertrag nach der EM ausläuft, wohl den Job retten. Koeman kann sich in den Niederlanden unsterblich machen. Als Abwehrchef führte er die Elftal 1988 in München zum bisher einzigen EM-Titel, als Trainer will er dieses Kunststück nun wiederholen.