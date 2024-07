Fazit nach enttäuschender EM Frankreichs Plan A ging schief, Plan B gab es nicht

Deschamps wollte Mbappé und auch Griezmann nicht als Sündenböcke hinstellen, er trage für das Abschneiden die Verantwortung. Doch bereits am Tag vor dem Halbfinale hatte dafür Mittelfeldspieler Adrien Rabiot eine deutliche Botschaft an seine Mitspieler gesendet. Angesprochen auf Mbappé und Griezmann sagte er: „Wir brauchen sie in Bestform. Wenn sie nicht so gut spielen, dann müssen wir sie als Mannschaft auffangen. Und bisher haben sie nicht gut gespielt.“