Der Star ist der Trainer : Italien freut sich auf „magische“ Momente mit Mancini

Rom Roberto Mancini hat Italien nach einigen herben Enttäuschungen wieder in die Spur gebracht. Sogar der zweite EM-Titel nach 53 Jahren scheint plötzlich möglich.

Italien , behauptet Routinier Leonardo Bonucci, hat keine Stars. Jedenfalls "keine Stars wie Cristiano Ronaldo oder Romelu Lukaku". Allerdings: Italien hat dafür "Maestro" Roberto Mancini. Und deshalb setzen die leidgeprüften Azzurri vor dem Start in die EM große Hoffnungen vor allem in den charismatischen Trainer.

Mancini (56) soll den viermaligen Weltmeister nach bitteren Rückschlägen aus dem Tal der Tränen führen. Schon vor dem Auftaktspiel der Gruppe A am Freitag in Rom (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) gegen die Türkei werden Vergleiche zu den Legenden Vittorio Pozzo (1934 und 1938), Enzo Bearzot (1982) und Marcello Lippi (2006) gezogen, die Italien jeweils zum WM-Triumph geführt hatten.

Der ehemalige Nationalspieler Mancini, als Profi bei Sampdoria Genua eine Ikone, hatte die Squadra Azzurra am 14. Mai 2018 am absoluten Tiefpunkt übernommen - für die WM in Russland waren die stolzen Italiener nicht qualifiziert. Drei Jahre später sind die Zuversicht und der Enthusiasmus zurück. "Wir gehen an den Start, um den EM-Titel zu holen, der uns seit 1968 fehlt", sagte selbst Mancini selbstbewusst.