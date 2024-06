Kritik an Teamkleidung „Aber was für eine Jacke haben sie Spalletti da angezogen?“

Keine Frage, wichtig is‘ aufm Platz. Die modische Ausstattung am Rande ist bei internationalen Turnieren allerdings eine schöne Nebensache. Italiens Nationalmannschaft ist da seit Jahrzehnten sehr treffsicher unterwegs, in feinen Schnitten, edlen Zwirnen, nicht selten von Armani. Nur diesmal ist den Azzurri und ihrem Ausstatter ihre stilistische Treffsicherheit abhanden gekommen. Auf der Rückseite des Jackets prangt in großen, uneleganten Blockbuchstaben: ITALIA.