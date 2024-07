Der Wolfsgruß und die Folgen Nach Demiral-Sperre trendet #BeFairUEFA in den Sozialen Medien

Der 26 Jahre alte Demiral habe „die allgemeinen Verhaltensgrundsätze nicht eingehalten, die grundlegenden Regeln des guten Benehmens verletzt, Sportereignisse für Kundgebungen nicht-sportlicher Art genutzt und den Fußballsport in Verruf gebracht“, begründete die Uefa ihre Entscheidung am Freitag. Demiral verpasst nun das EM-Viertelfinale am Samstag in Berlin gegen die Niederlande (21 Uhr/RTL und Magenta TV) und ein mögliches Halbfinale.