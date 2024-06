Besuch am EM-Standort Gelsenkirchen „Vier Spiele auf Schalke? Das ist ein Ritterschlag für uns“

Diesmal ist das anders, denn die EM 2024 in Deutschland ist das erste europäische Großturnier seit 40 Jahren, das ganz ohne einen Spieler der Knappen stattfindet. Nach einer schwachen Zweitligasaison, in der am Ende der Worst Case mit dem Abstieg in die Drittklassigkeit gerade eben so verhindert werden konnte, durfte sich maximal der türkische Nationalspieler Kenan Karaman Hoffnungen auf das EM-Ticket machen. Seine 21 Scorerpunkte im deutschen Unterhaus reichten am Ende aber nicht aus, um den Sprung in den gut besetzten Kader der Türken zu schaffen.