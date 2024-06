Deutschlands schwerster Gruppengegner Xhaka und die Schweiz – der Dirigent und das Uhrwerk

Und Überraschungs-Starter Duah? Der konnte sein Glück nach seinem ersten Länderspieltor im erst zweiten Einsatz kaum in Worte fassen. „Ich bin immer noch am Träumen“, sagte der 27-Jährige. „Ich bin innerlich am Explodieren. Ich kann es noch gar nicht glauben, brauche noch ein paar Tage, um es zu realisieren“, so Duah weiter, der für den angeschlagenen Breel Embolo auflief. Gut aus Sicht der Schweizer: Der ehemalige Gladbacher konnte nach überstandenem Muskelfaserriss nicht nur für 15 Minuten mitmischen, er traf auch in der Nachspielzeit zum 3:1 und gibt Yakin damit noch eine Möglichkeit mehr.