EM-Auftakt in NRW Schweiz schlägt Ungarn dank Yakins Startelf-Überraschungen

Bei Heimspielen des 1. FC Köln ist die gesamte Domstadt schon Stunden vor dem Anpfiff in „Rut un Wiess“ gehüllt – dementsprechend vertraut wird den Einheimischen der Anblick am Samstag gewesen sein. Am zweiten Tag der Heim-EM fand am frühen Nachmittag das Duell der beiden deutschen Gruppengegner Schweiz und Ungarn in Köln statt – und beide Fanlager hüllten die Stadt schon lange vor Anpfiff in „Rut un Wiess“, mit leichten, zahlenmäßigen Vorteilen für die Eidgenossen.