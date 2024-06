EM-Quartiere Albanien macht den Auftakt, Fest für Modric

Den Kroaten soll es im EM-Camp vor den Toren Berlins an nichts fehlen, gleiches gilt für die Albaner, die am Samstag als erstes Team in Deutschland ankamen und das Sportzentrum Kaiserau bezogen. Die restlichen Teams folgen in den kommenden Tagen, von Hamburg bis Garmisch-Partenkirchen werden sich bis zum EM-Start am kommenden Freitag die 24 Mannschaften auf ganz Deutschland verteilen.