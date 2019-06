EM-Qualifikation : Weißrussland verzichtet gegen DFB-Team auf Routinier Hleb

Köln Die weißrussische Nationalmannschaft verzichtet im EM-Qualifikationsspiel gegen Deutschland auf Aleksandr Hleb. Der 38-Jährige steht nicht im endgültigen 23er-Kader für die Begegnung am Samstag in Borissow.

Hleb hatte im jüngsten Qualispiel der "Weißen Flügel" im März in Nordirland (1:2) noch von Beginn an gespielt. Der Grund für das Fehlen des einstigen Stuttgarters und Wolfsburgers ist offenbar dessen ungeklärte Zukunft. Erst am Sonntag hatte der weißrussische Serienmeister Bate Borissow verkündet, dass der bis Ende des Jahres laufende Vertrag mit dem offensiven Mittelfeldspieler auf dessen Wunsch hin aufgelöst worden sei.

Deutschland habe beim 3:2 zum Start der Qualifikation in den Niederlanden, wo die Weißrussen 0:4 verloren, "gezeigt, dass sie eine ausgewogene Mannschaft und Spieler auf hohem Niveau haben", betonte Krijuschenko: "Wir müssen das Maximum geben, zu dem wir fähig sind." Nach den beiden Auftaktpleiten ist das Ziel der Weißrussen, in Gruppe C hinter dem DFB-Team und Oranje Platz drei zu belegen, schon in weite Ferne gerückt.