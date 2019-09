EM-Qualifikation : Spanien und Italien fast am Ziel

Spanien und Italien fast am Ziel

Gijón Spanien und Italien sind sorgenfrei auf EM-Kurs. Die beiden Fußball-Großmächte feierten am Sonntag im Gleichschritt den sechsten Sieg im sechsten Spiel und können eifrig für das Turnier im kommenden Sommer planen.

Die Ex-Weltmeister Spanien und Italien haben in der EM-Qualifikation jeweils den sechsten Sieg im sechsten Spiel eingefahren. Die Squadra Azzurra ist nach dem hart erkämpften 2:1 (0:0) in Finnland am Sonntag ebenso klar auf EM-Kurs wie Spanien, das Außenseiter Färöer zu Hause 4:0 (1:0) bezwang. Schweden und Norwegen trennten sich 1:1 (0:1), Griechenland kam nicht über ein 1:1 (1:0) gegen Liechtenstein hinaus, das sich den ersten Punkt erkämpfte.